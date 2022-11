Milano, 29 nov. (LaPresse) – “Al fine di garantire la realizzazione del Piano complessivo delle opere relative ai Giochi olimpici e paraolimpici di Milano Cortina 2026” “è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro, di cui 120 milioni per il 2024, 140 milioni per il 2025 e 140 milioni per il 2026, per il finanziamento del fabbisogno residuo del piano complessivo delle opere olimpiche” nonché “per il finanziamento delle ulteriori opere”. È quanto si legge nel testo bollinato della Legge di Bilancio per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

