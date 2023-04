Il presidente del Cio dopo l'incontro con la premier

“È stato un eccellente incontro con la presidente Meloni, che ha riaffermato il suo pieno supporto per i Giochi Olimpici di Milano Cortina. L’abbiamo rassicurata che saranno un grande successo. In questi ultimi due giorni abbiamo toccato con mano il grande impegno delle autorità pubbliche e del Comitato organizzatore: la leadership di Meloni è molto importante e apprezzata dal Cio e da tutti gli attori coinvolti nel lavoro verso i Giochi. Non siamo solo soddisfatti ma felici e fiduciosi per i progressi fatti”. Così Thomas Bach, presidente del Cio, all’uscita da Palazzo Chigi dopo l’incontro con la premier Giorgia Meloni

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata