In occasione dell Giornata Nazionale per la lotta ai disturbi dell’alimentazione, FGI e Istituto Auxologico Italiano hanno presentato a Milano una nuova partnership tesa a proteggere atlete e atleti adolescenti

Alla vigilia del 15 marzo, Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla per la lotta ai disturbi dell’alimentazione e della nutrizione, la Federazione Ginnastica d’Italia e l’Istituto Auxologico Italiano hanno presentato a Milano una nuova partnership tesa a proteggere atlete e atleti adolescenti tramite un’efficace azione preventiva. Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha lodato l’iniziativa. “Bella cosa, grande cosa. Lo sport per migliorare la salute, lo sport in salute. Tutti alleati. E’ giusto sostenere un progetto formidabile”, ha detto Malagò.

