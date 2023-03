Dal team Pink Wave al Wls Thophy

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, lo Yacht Club de Monaco annuncia l’organizzazione, per la prima volta nel Principato, di una regata J/70 dedicata alle veliste: il Wls (Women Leading Sailing) Trophy. Appuntamento 25-26 marzo con la competizione che vede il supporto di Xerjoff, la collaborazione delle Federazioni monegasca e francese di vela, ma soprattutto il contributo delle Pink Wave, una piattaforma d’incontro dedicata alle veliste dello YCM, di qualsiasi livello, per navigare su diverse imbarcazioni, in particolare sui J/70. Venti i team che parteciperanno (in fase di formazione ma che arriveranno da diversi Paesi) composti da massimo 5 componenti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata