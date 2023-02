Giovanni Malagò ha parlato della dichiarazione congiunta sottoscritta da 35 paesi, tra cui l’Italia, con cui si chiede al Cio di fare chiarezza sulla partecipazione degli atleti russi e bielorussi come neutrali ai Giochi di Parigi 2024. “Il CONI è il Cio, rappresenta il Cio. Ma su quello che sta facendo il Governo su questa materia devo dire che siamo in piena condivisione, mi sento con il ministro tante volte al giorno. Se andate a vedere quel testo è estremamente chiaro che porta verso questa forma di neutralità sulla base di cui si può trovare un punto di incontro tra due contesti e bisogna trovare una soluzione e bisogna fare il possibile per arrivarci”, ha detto Malagò, a margine della presentazione dello studio su ‘L’impatto economico dei Mondiali di Scherma Milano 2023’ del Centro Ricerca Green Università Bocconi e Fondazione Invernizzi. “Bisogna che si trovi un soluzione, se non la si trova è comunque una sconfitta di tutti”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata