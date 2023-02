Milano, 20 feb. (LaPresse/Ap) – I governi di oltre 30 Paesi hanno inviato lunedì una lettera chiedendo al Cio di chiarire la definizione di “neutralità” per consentire agli atleti russi e bielorussi di tornare negli sport internazionali e, in definitiva, alle Olimpiadi di Parigi del prossimo anno. “Finché non verranno affrontate queste questioni fondamentali e la sostanziale mancanza di chiarezza e dettagli concreti su un modello di ‘neutralità’ praticabile, non siamo d’accordo sul fatto che agli atleti russi e bielorussi sia consentito di rientrare nelle competizioni”, si legge nella lettera, che è stata visionata dall’agenzia The Associated Press prima della sua pubblicazione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata