Si tratta di una donna che ha raccontato una violenza subita negli Anni Novanta

Nuovi guai in vista per la leggenda della boxe Mike Tyson. Il 56enne ex campione del mondo dei pesi massimi è stato accusato di violenza sessuale da una donna, in una causa intentata ad Albany, New York. I fatti sarebbero avvenuti nei primi anni ’90.

La donna ha fatto causa a Tyson per 5 milioni di dollari dichiarando di essere stata violentata in una limousine dopo averlo incontrato in un nightclub di Albany. La donna ha dichiarato anche che da allora ha sofferto di “danni fisici, psicologici ed emotivi”. La causa è stata intentata ai sensi dell’Adult Survivors Act di New York. Già in passato, quando era all’apice del successo come campione del mondo, Tyson venne accusato di violenza sessuale da una ragazza conosciuta ad un concorso di bellezza.

