Presenti il principe Alberto II e il ministro di Stato del principato di Monaco Pierre Dartou

Lo Yacht Club di Monaco si è riunito per il tradizionale cocktail party invernale alla presenza del suo presidente, il principe Alberto II e il ministro di Stato del principato di Monaco, Pierre Dartout per dare il benvenuto ai nuovi membri e premiare i migliori velisti dell’anno. “È un’occasione per generazioni diverse per condividere la loro passione per il mare, passione che ognuno vive a proprio modo, ed è anche un momento per scoprire quali risultati hanno ottenuto alcuni membri del Club durante l’anno, quindi è davvero un bel momento”, ha aggiunto il vicepresidente di Ycm, Pierre Casiraghi. L’attaccamento al mare e agli eventi sportivi sono i principi fondanti del club che riunisce i migliori velisti del mondo. Questi ultimi sono stati premiati durante la celebrazione con gli Ycm Awards – Credit Suisse Trophy.

