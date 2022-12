Tradizionale cocktail party invernale alla presenza del presidente, il principe Alberto II e il ministro di Stato del principato, Pierre Dartout

Dare il benvenuto ai nuovi membri e premiare i migliori velisti dell’anno. Lo Yacht Club de Monaco (Ycm) si è riunito per il tradizionale cocktail party invernale alla presenza del suo presidente, il principe Alberto II e il ministro di Stato del principato di Monaco, Pierre Dartout. “È un piacere accogliere i nuovi membri nella nostra comunità ed è un momento importante perché i nostri membri contribuiscono a diffondere i valori del Club insieme al nostro senso di responsabilità nell’affrontare il cambiamento climatico e sostenere la conservazione degli oceani. Quest’anno è stato rilevante dal punto di vista sportivo per il Campionato del Mondo J/70 che ha visto gareggiare più di 400 velisti di 23 Paesi e 90 barche”, ha dichiarato il Principe Alberto II. “È un’occasione per generazioni diverse per condividere la loro passione per il mare, passione che ognuno vive a proprio modo, ed è anche un momento per scoprire quali risultati hanno ottenuto alcuni membri del Club durante l’anno, quindi è davvero un bel momento”, ha aggiunto il vicepresidente di Ycm, Pierre Casiraghi.





Nel 2022 lo Yacht Club de Monaco è stato attivo ‘in mare aperto’ in occasione della 12esima Route du Rhum, regata transoceanica in solitaria alla quale hanno partecipato due membri: Boris Herrmann (Malizia-Seaexplorer) e Oren Nataf (Rayon Vert). “Siamo stati molto orgogliosi di avere due barche battenti bandiera YCM alla partenza di questa prestigiosa competizione”, ha sottolineato il sovrano. Boris Herrmann, skipper del Team Malizia fondato da Pierre Casiraghi, farà rotta verso Alicante in Spagna per la partenza il 15 gennaio 2023 di The Ocean Race, giro del mondo a tappe con equipaggio. “È una gara complessa, siamo partiti con i preparativi a luglio quindi abbiamo davanti a noi un breve periodo per destreggiarci con i nuovi sistemi. Spero saremo competitivi ma l’unico modo per scoprirlo è partecipare alla competizione. Faremo sicuramente del nostro meglio”, ha evidenziato Casiraghi.





L’attaccamento al mare e agli eventi sportivi sono i principi fondanti del club che riunisce i migliori velisti del mondo. Questi ultimi sono stati premiati durante la celebrazione con gli Ycm Awards – Credit Suisse Trophy. Il trofeo per Ycm Sailor of the year 2022 è andato a Pierrik Devic. Nominato per la prima volta, Devic si è distinto per la sua notevole costanza nella classifica J/70. Incoronato vice-campione del mondo della serie a Monaco, ha mostrato estrema costanza per tutta la stagione. “È un grande onore e un grande piacere. Devo ringraziare la mia squadra, è stato un anno di duro lavoro ed è un risultato straordinario per noi. Per me l’atmosfera è molto importante. Non puoi ottenere grandi risultati senza una squadra forte e c’è bisogno di un’atmosfera positiva a bordo, cosa lo Yacht Club sta fornendo attraverso gli allenatori e il contesto”, ha detto Devik. Tra i nominati per il premio di quest’anno figurano famosi timonieri come Nico Poons, campione del mondo RC44, Pierrik Devic, vicecampione del mondo J/70, Joost Schuijff, vincitore della Rolex Middle Sea Race (Monohull Line of Honours), Giangiacomo Serena di Lapigio, vicecampione d’Europa in Swan36, Vladimir Prosikhin, vice-campione del mondo in Melges 20 o Leonardo Ferragamo, campione del mondo in Swan50. La serata è stata anche l’occasione per salutare la nuova generazione di velisti. Per la seconda volta nella sua giovane carriera, il 16enne Noah Garcia ha alzato la coppa. Dopo una prima consacrazione nel 2019 in Optimist, è stato premiato per la sua ottima stagione in ILCA 4, terminata con il titolo di campione di Francia. La cerimonia è stata preceduta dalla presentazione di un nuovo riconoscimento da parte del principe Alberto II a tutti i vincitori dalla creazione dell’evento nel 2005.Lo Yacht Club de Monaco amplia lo sguardo oltre l’orizzonte sportivo. Due membri del Club Fabrice Papazian e François Miribel hanno fatto rotta, a bordo del Boréal 47 Sir Ernst, verso l’Antartide e durante la celebrazione hanno presentato il loro libro ‘Sir Ernst’. Dopo il continente bianco, sono pronti per una nuova avventura che li porterà in Patagonia e per la quale verrà lanciata una raccolta fondi in favore di un istituto di ricerca contro i tumori pediatrici. All’alba di un nuovo anno e delle celebrazioni del 70esimo anniversario, YCM intende mantenere la rotta su grandi progetti sportivi, ambientali e innovativi, sotto l’egida dell’iniziativa Monaco Capital of Advanced Yachting, per contribuire allo sviluppo della nautica da diporto sostenibile.





