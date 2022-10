Tim Bouts, il direttore di Al Wabra Wildlife Preservation, ha assicurato che sarà riprodotto il clima perfetto

(LaPresse) La Cina ha regalato al Qatar due panda giganti in vista della Coppa del Mondo del mese prossimo. Ottocento chilogrammi di bambù fresco verranno trasportati in aereo ogni settimana per nutrirli. Tim Bouts, il direttore di Al Wabra Wildlife Preservation, ha assicurato che oltre a riprodurre il clima interno perfetto per i panda, il recinto in cui abiteranno li proteggerà anche da rumori stressanti consentendo loro di essere però visti dai visitatori nella città di Al Khor.

