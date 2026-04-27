Stati Uniti, l’arrivo di Re Carlo e la regina Camilla per una visita di Stato

Re Carlo e la regina Camilla sono atterrati alla Joint Base Andrews, nel Maryland. Prende il via la visita di Stato dei reali britannici negli Stati Uniti. Ad attenderli sulla pista della base aerea l’ambasciatrice Monica Crowley, capo del Protocollo degli Stati Uniti, e l’ambasciatore britannico negli Usa, Christian Turner. La visita di Carlo e della regina Camilla comprende una cena di stato alla Casa Bianca e un discorso al Congresso. Visiteranno anche il memoriale dell’11 settembre a New York e parteciperanno a una festa in Virginia.