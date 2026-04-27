Usa, re Carlo e la regina Camilla ricevuti alla Casa Bianca da Trump e Melania

Re Carlo e la regina Camilla sono arrivati alla Casa Bianca, ricevuti dal presidente Trump e dalla first lady Melania. Dopo le foto di rito presso il Portico Sud della Casa Bianca, le due coppie sono entrate nella residenza presidenziale per un tè. È la prima volta che un monarca britannico regnante visita la Casa Bianca dai tempi della regina Elisabetta nel 2007, durante la presidenza di George W. Bush. Il programma di questo pomeriggio è stato mantenuto leggero: più tardi, i Trump accompagneranno la coppia reale in una breve visita agli alveari della Casa Bianca. Si tratta di un omaggio al lungo impegno di re Carlo a favore della tutela ambientale. Il re e la regina parteciperanno poi a un garden party presso la residenza dell’ambasciatore britannico, sulla Massachusetts Avenue, nei pressi della residenza del vicepresidente degli Stati Uniti. Domani mattina, Carlo e Camilla riceveranno alla Casa Bianca un benvenuto ufficiale con tutti gli onori cerimoniali.