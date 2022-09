Arrivo tra i fischi dietro la safety car

Max Verstappen ha vinto il Gran Premio di Monza, seguito dalla Ferrari di Leclerc. Terzo Russell. Grande rimonta per Sainz, che chiude in quarta posizione. Grande protagonista del finale di gara la safety car che precede le monoposto sulla linea del traguardo

Prima della gara, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato all’Autodromo di Monza per assistere al Gp d’Italia che quest’anno celebra i 100 anni. Il Capo dello Stato ha visitato il paddock della Scuderia Ferrari: ad accoglierlo, tra gli altri, John Elkann, presidente di Ferrari e ad di Exor, e il team principal della scuderia Mattia Binotto.

“Grazie per la visita, Presidente”. Così la scuderia Ferrari, sul proprio account Twitter, a mezz’ora dal via del Gp d’Italia, ha voluto ringraziare il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Monza per assistere al Gp d’Italia che celebra il suo Centenario. Il capo dello Stato si è recato al box Ferrari e si è intrattenuto a colloquio con John Elkann e i vertici della Scuderia.

L’incontro con i “Ferragnez”

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Chiara Ferragni e Fedez insieme in un selfie dall’Autodromo di Monza dove si corre il 100esimo Gp d’Italia. La coppia ha pubblicato sui propri profili Instagram lo scatto. “Un vero onore”, scrive Fedez. Il Capo dello Stato, che ha fatto visita al paddock della Ferrari, assisterà al Gran Premio. Lo scatto è diventato subito virale.

Un minuto di silenzio per la Regina Elisabetta II

L’autodromo di Monza ha osservato un minuto di silenzio in omaggio alla Regina Elisabetta, scomparsa l’8 settembre scorso all’età di 96 anni. Presente sul tracciato il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, giunto a Monza nell’edizione che celebra i 100 anni della pista. Il tenore Andrea Bocelli ha poi intonato l’inno italiano che precede il via del Gp d’Italia.