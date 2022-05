I Warriors vincono gara 5. Curry Mvp delle finali di conference a Ovest, decisivo Klay Thompson con 32 punti e 8 triple

Golden State chiude i conti con Dallas e torna alle finals Nba. I Warriors vincono gara-5 al Chase Centert per 120-110 e fissano sul 4-1 il risultato della finale della Western Conference volando alle Finals per la sesta volta in otto anni, un exploit che nessuno aveva più realizzato dai tempi dei Chicago Bulls di Michael Jordan. La vittoria è firmata da un super Klay Thompson, autore di 32 punti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NBA (@nba)

Da registrare anche le doppie doppie di Andrew Wiggins (18 punti e 10 rimbalzi) e di Kevon Looney (10 punti e 18 rimbalzi), mentre Stephen Curry si accontenta di 15 punti nella serata in cui gli viene assegnato il primo trofeo Magic Johnson, il premio per l’Mvp della serie.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NBA (@nba)

I Mavs capitolano nonostante i 28 punti di Luka Doncic. I Warriors tengono vivo più che mai il sogno di un quarto anello e attendono la vincente della finale a Est tra Boston e Miami, con i Celtics avanti 3-2.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata