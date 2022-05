Regate in programma sabato e domenica, attesi 400 atleti da 29 nazioni

La stagione internazionale 2022 di canottaggio entra nel vivo questa fine settimana, con gli Europei Under 19 – categoria conosciuta fino allo scorso anno come Junior – che vedranno in gara a Varese 29 nazioni, per circa 400 atleti ed atlete al via. Le regate si terranno sabato 21 e domenica 22 maggio sul bacino remiero della Schiranna, sede dell’ultima edizione degli Europei Assoluti e che quest’anno ospiterà a luglio anche i Mondiali Under 19 e Under 23, che si svolgeranno in contemporanea. Tredici le specialità in gara – l’Italia era l’unica iscritta nel quattro con femminile, e per questo non si disputerà gara in questa barca – con la seleziona azzurra agli ordini del capoallenatore maschile Valter Molea e di quello femminile Massimo Casula presente in ciascuna delle 13 specialità confermate. Stando al focus di World Rowing, la federazione remiera internazionale, l’Italia ha ambizioni di medaglia innanzitutto nel doppio maschile, dove Marco Gilardoni (SC Menaggio) e Marco Dri (San Giorgio) – quest’ultimo quarto nella specialità ai Mondiali e ottavo agli Europei dello scorso anno – se la vedranno innanzitutto con i polacchi Daniel Galeza e Piotr Sliwinski, terzi ai Mondiali 2021 proprio davanti alla barca azzurra.

Italia tra le favorite per World Rowing anche nel due senza maschile, dove si cimenteranno i campioni mondiali ed europei 2021 in quattro con Luca e Marco Vicino (CRV Italia), e poi proprio nel quattro con maschile, specialità che da sempre nella categoria Under 19 vede le barche azzurre ben figurare. Tra le donne, da seguire il quattro di coppia femminile, con 12 nazioni in gara tra cui la Svizzera iridata di categoria in carica ma che dovrà vedersela dagli attacchi non solo dell’Italia, padrona di casa, argento iridato e bronzo europeo della specialità nel 2021, ma anche di Francia, Repubblica Ceca e Romania.

Nel singolo femminile tutti gli occhi saranno sulla svizzera Lina Kuehn, iridata in carica nel quattro di coppia femminile e che cercherà di confermare la Svizzera ai vertici della specialità seguendo le orme di Aurelia Maxima-Janzen, sculler rossocrociata che nel 2021 dominò le gare internazionali nel singolo femminile gareggiando con le vecchie pale a macon. In generale, Kuehn affronterà avversarie con poca esperienza internazionale, ma attenzione tra le altre all’azzurrina Aurora Spirito (Gavirate), che passa alla coppia dopo il fruttuoso 2021 di punta, anno in cui vinse l’Europeo Under 19 in quattro con femminile dopo aver conseguito il quarto posto ai Mondiali sull’otto femminile. Nell’otto maschile, favorita d’obbligo è la Romania, che presenta tre membri dell’equipaggio quarto lo scorso anno ai Mondiali di categoria. Per World Rowing, attenzione però anche a Francia – guidata da Pierre-Esteban Soubeste, bronzo nel quattro con maschile ai Mondiali Under 19 del 2021 – Repubblica Ceca, Svizzera e alla stessa Italia. Appuntamento dunque a sabato 21 maggio con il via degli Europei Under 19 di Varese, con le finali di domenica 22 maggio visibili in streaming sull’house organ ufficiale di World Rowing e sul canale YouTube della federazione remiera internazionale, al link https://www.youtube.com/user/WorldRowingFISA.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata