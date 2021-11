Paolo Banchero

Helbiz Live trasmetterà per le prossime tre stagioni, due partite a settimana di regular season

Helbiz, leader globale nella micromobilità e primo nel suo settore ad essere quotato al Nasdaq, ha annunciato oggi un accordo tra Helbiz Media (la divisione Media del gruppo Helbiz) e ESPN (tra i più importanti broadcaster sportivi al mondo e parte del gruppo Walt Disney) per l’acquisizione dei diritti per la trasmissione dei campionati dei college americani NCAA Football e NCAA Basket, sulla piattaforma Helbiz Live in Italia in co-esclusiva con il Player ESPN. Lo comunica l’azienda in una nota. In base all’accordo, Helbiz Live trasmetterà per le prossime tre stagioni, due partite a settimana di regular season dei campionati NCAA Football e NCAA Basket, sia live che on demand. Oltre alla regular season, i tifosi potranno godere dello spettacolo dei playoff NCAA Football con 10 Bowl games inclusi i College Football Playoff con le semifinali e la finale. Il palinsesto della post-season NCAA Basketball vedrà invece la trasmissione di 20 partite live e on demand del famoso torneo March Madness incluse le Final Four e Championship Game. Helbiz Live offre così a tutti gli abbonati l’accesso ai campionati sportivi studenteschi tra i più seguiti negli Stati Uniti e nel mondo, senza alcun costo aggiuntivo perché saranno inclusi nel costo degli abbonamenti attuali. Gli appassionati di sport americani potranno godere di alcune tra le migliori competizioni internazionali e che vedranno ulteriormente arricchito il catalogo di eventi sportivi disponibili su Helbiz Live.

Tra i protagonisti del campionato NCAA Basket troviamo Paolo Banchero, la giovane promessa italiana del basket internazionale. I campionati NCAA Football e Basket saranno trasmessi su Helbiz Live in esclusiva per la lingua italiana e in co-esclusiva con il Player ESPN per la lingua inglese. Prosegue quindi la crescita dell’offerta di contenuti di Helbiz Live che rende disponibile, sulla sua piattaforma streaming, sempre più eventi sportivi per soddisfare le esigenze e le passioni dei suoi abbonati. L’unica cosa che rimane invariata nel percorso di crescita di Helbiz Live è il prezzo. “Helbiz Live si arricchisce di nuovi eventi di sport internazionale, ampliando il palinsesto con ulteriori dirette e contenuti di qualità, sviluppando ancora di più l’area di “American Sports” dopo il recente accordo con la NFL. Siamo entusiasti di lavorare con ESPN per offrire ai nostri clienti contenuti spettacolari e di altissimo livello televisivo”, ha dichiarato Matteo Mammì, CEO di Helbiz Media. “I campionati americani NCAA di Football e Basket sono da sempre seguitissimi anche in Italia ti e da oggi disponibili a tutti gli appassionati tramite un semplice ed economico abbonamento a Helbiz Live”, ha aggiunto. Helbiz è leader globale nei servizi di micro-mobilità. Lanciata nel 2015 e con sede a New York City, la società gestisce monopattini, biciclette e motorini elettrici tutti su una unica conveniente, user-friendly piattaforma con oltre 40 licenze nelle città in tutto il mondo.

