Mondiali 2026, Principe William affranto per la sconfitta dell’Inghilterra: “Siamo distrutti ma orgogliosi di voi”

Il Principe William, grande appassionato di calcio, tifoso dell’Aston Villa e naturalmente della Nazionale inglese esprime tutto il suo dolore per la sconfitta dei Bianchi contro l’Argentina nella semifinale dei Mondiali 2026m con un post diffuso sugli account ufficiale dei Principi del Galles. “Siamo distrutti. Inghilterra, avete dato il massimo e siamo tutti così orgogliosi di voi. Grazie a tutti, dentro e fuori dal campo, per questo torneo incredibile. La grinta e la fiducia che avete dimostrato sono state fonte di ispirazione per tutti noi. La squadra inglese più completa mai vista in un torneo. Tenete la testa alta”, si legge nel testo del tweet su X, in cui viene ripostato il messaggio della Federazione inglese.

Gutted. England, you gave it everything and we are all so proud of you.



Thank you to everyone on and off the pitch, for an incredible tournament. The fight and belief you have shown has inspired us all. The most complete England team in a tournament. Hold your heads high 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



W https://t.co/PDBNEsuVfS — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) July 15, 2026