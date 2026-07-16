Gruppo San Donato, a Kamel Ghribi il Global Leadership Award

A Washington il vicepresidente del Gruppo San Donato è stato insignito del premio che celebra la leadership e lo spirito di servizio

Kamel Ghribi è stato insignito del Global Leadership Award, il riconoscimento conferito a personalità internazionali che si sono distinte nei rispettivi ambiti professionali per leadership, spirito di servizio e capacità di generare un impatto positivo sulla società. Presidente di Gksd e vicepresidente del Gruppo San Donato, Ghribi è stato premiato nella prestigiosa cornice della Library of Congress di Whashington, nell’ambito delle celebrazioni per il 250° anniversario dell’Indipendenza degli Stati Uniti d’America.

La serata ha riunito rappresentanti delle istituzioni, del mondo economico, finanziario, accademico e della società civile internazionale e ha visto come Keynote Speaker Eric Trump, imprenditore e figlio del presidente degli Stati Uniti, che nel suo intervento ha affrontato i temi della leadership, della crescita economica e delle prospettive delle relazioni internazionali.

Il percorso di Ghribi e i valori

Il percorso professionale di Ghribi si è articolato tra Europa, Africa e Medio Oriente ed è stato caratterizzato dall’impegno nella promozione della cooperazione internazionale, dell’innovazione sanitaria, dei partenariati pubblico-privati e dello sviluppo di modelli di eccellenza nel settore della salute. La motivazione del premio richiama inoltre il costante impegno di Ghribi nel favorire l’accesso alle cure, sostenere la formazione, promuovere iniziative filantropiche e costruire ponti di dialogo tra istituzioni, imprese e comunità internazionali.

Al servizio delle persone

“Ricevo questo riconoscimento con profonda gratitudine e grande senso di responsabilità”, dichiara Ghribi. “Lo considero un tributo al lavoro quotidiano delle migliaia di professionisti di Gksd e del Gruppo San Donato che, ogni giorno, mettono competenza, passione e umanità al servizio delle persone. Credo fermamente che la salute, insieme alla formazione, alle infrastrutture e all’innovazione, rappresenti uno dei più efficaci strumenti di cooperazione tra i popoli e uno dei pilastri fondamentali per costruire sviluppo, stabilità e pace”.

La partecipazione alla cerimonia si inserisce nel quadro della missione istituzionale di Ghribi a Washington, dedicata a una serie di incontri con autorevoli esponenti delle istituzioni e del mondo economico americano, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il dialogo tra Italia e Stati Uniti e promuovere nuove opportunità di collaborazione nei settori della sanità, degli investimenti e dell’innovazione.