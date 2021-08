Lanciata nel 2016 e con sede a New York City, la società è presente in circa 40 città in tutto il mondo

Helbiz è leader globale nei servizi di micro-mobilità. Lanciata nel 2016 e con sede a New York City, la società gestisce monopattini, biciclette e motorini elettrici in circa 40 città in tutto il mondo, tra cui Washington, D.C., Alessandria, Arlington, Atlanta, Miami, Milano e Roma. Helbiz utilizza una piattaforma di gestione della flotta personalizzata e proprietaria, intelligenza artificiale e mappatura ambientale per ottimizzare le operazioni e la sostenibilità aziendale. L’8 febbraio di quest’anno Helbiz Inc ha annunciato un’operazione di fusione con la SPAC GreenVision Acquisition Corp. (Nasdaq: GRNV) (“GreenVision”), che la porta ad essere la prima società di micro-mobilità quotata al Nasdaq.

La storia di Helbiz comincia grazie a un’intuizione di Salvatore Palella che vede i primi monopattini elettrici a Los Angeles e ne comprende le straordinarie potenzialità per la mobilità cittadina e per il trasporto del primo e dell’ultimo miglio. L’azienda viene fondata nel 2016 con l’apertura dell’headquarter in Asia a Singapore.

Il principale obiettivo è lo sviluppo e la diffusione di una piattaforma mobile e una rete interconnessa di veicoli di trasporto a propulsione elettrica di nuova generazione: monopattini, bici e motorini elettrici che possano avere un impatto positivo sulla sostenibilità del traffico e sull’inquinamento cittadino.

In Italia Helbiz è considerata il pioniere della micro-mobilità elettrica in condivisione, il 18 ottobre del 2018 a Milano viene lanciato per la prima volta il servizio di monopattini elettrici che apre la strada alla regolamentazione di questi mezzi e all’approvazione del decreto nazionale sulla micro mobilità nel 2019.

Sempre nel 2018 vengono aperti gli headquarter di New York e di Milano, oltre a essere firmata la partnership strategica con Telepass.

Nel 2019 viene inaugurato l’HQ high tech a Belgrado in Serbia, segno della grande importanza data allo sviluppo tecnologico del brand. Qui una parte del team si occupa dell’app per gli utenti e di tutto ciò che è user oriented, un’altra parte è dedicata all’R&D e sviluppa funzioni, prodotti e trend per la micro-mobilità completamente nuovi, mentre il team sviluppo è coinvolto su diverse soluzioni hardware e software. Sempre nel 2019 il primo monopattino elettrico targato Helbiz arriva a Miami, seguita poi da Arlington, Atlanta, Alexandria e Washington DC, sul suolo europeo viene posata invece la prima bici a pedalata assistita – Greta, così chiamata in omaggio alla giovane attivista svedese.

Il 2021 segna l’anno della svolta per Helbiz

L’azienda firma per l’acquisizione di MiMoto e nasce l’ecosistema integrato Helbiz che offre tre tipi diversi di veicoli ai suoi utenti e la possibilità di scegliere il mezzo ideale a seconda della necessità di spostamento.

Negli USA la prima bici elettrica arriva a Washington DC mentre in Italia l’azienda ottiene numerose licenze nelle principali città conquistando la costa adriatica con Bari e Pescara, passando poi per Cesena, Ravenna e Parma senza dimenticare i traguardi di Roma, Napoli, Latina, Verona, Torino e Pisa, una roadmap che le consente di diventare il primo player e leader della micro-mobilità sul territorio nazionale.

A dicembre 2021 Helbiz acquisisce anche SKIP negli USA, si tratta della prima società al mondo ad aver lanciato i monopattini elettrici con un’ampia expertise a livello di tecnologia, gestione della customer base e della flotta.

Nel 2021, Helbiz raggiunge la soglia di oltre 2,5 milioni di utenti, un traguardo importante nel segno della crescita continua, qualche tempo dopo l’8 febbraio annuncia la Business Combination con Greenvision Acquisition Corp (Nasdaq: GRNV) che la porterà alla quotazione al Nasdaq.

Con l’obiettivo di allargare il suo business, a giugno 2021 viene annunciata la nascita della società Helbiz Media, le cui attività aggiungono valore al gruppo Helbiz come supporto del suo core business, la micro-mobilità condivisa, innovativa ed ecologica. La nascita della nuova business unit si inserisce nel piano strategico del gruppo Helbiz sfruttando la sinergia tra il mondo della micro-mobilità ed il mondo media. Infatti, in questo contesto Helbiz Media annuncia di avere acquisito per l’Italia i diritti OTT del Campionato di Serie B per le prossime 3 stagioni 2021/2022; 2022/2023 e 2023/2024: 20 Club, più di 390 partite tra regular season, playout e playoff, oltre 2,2 milioni di appassionati. Il servizio di offerta di contenuti si chiama Helbiz Live ed è un servizio OTT, fruibile attraverso smartphone, tablet, pc, smart tv.

A giugno 2021 nasce una collaborazione tra player internazionali: Helbiz, Pininfarina, la design house di fama internazionale, emblema dello stile italiano nel mondo che affonda le proprie radici nelle storia del Belpaese con una propensione naturale all’innovazione e al futuro della mobilità; MT Distribution, azienda della Motor Valley italiana leader nella progettazione e nello sviluppo di soluzioni di micro-mobilità, una solida realtà riconosciuta a livello mondiale nel panorama della mobilità elettrica urbana, grazie all’offerta completa di monopattini elettrici, e-bike, e-scooter, accessori e ricambi.

Helbiz è la prima società di micro-mobilità in sharing ad avviare lo sviluppo in Italia, per di più con una collaborazione di prestigio, che prevede lo sviluppo da parte di Pininfarina per Helbiz di una nuova gamma di mezzi della micro-mobilità elettrica dal design coordinato e personalizzabile; MT Distribution con le sue competenze e la sua specializzazione nelle soluzioni di e-mobility si occupa dell’ingegnerizzazione dei mezzi Helbiz. In una prima fase il focus sono i monopattini utilizzati per lo sharing, successivamente quelli destinati alla vendita consumer, segnando un ampliamento del business di Helbiz che integrerà lo sharing con la vendita diretta.

Il 2021 prosegue con il lancio di una nuova linea di business: Helbiz Kitchen, la più grande ghost kitchen internazionale sviluppata per rivoluzionare l’esperienza del food delivery, sia sul piano gastronomico, sia sul piano delle ordinazioni e delle consegne. Tutta elettrica, come sono i mezzi di Helbiz: tutto ad impatto 0. Si basa infatti su una gigantesca cucina di quasi 2.000 mq nel cuore di Milano e su un servizio di consegna a domicilio che sfrutta la collaudata esperienza e la leadership nella mobilità elettrica di Helbiz. Tutti coloro che accedono all’app Helbiz, selezionando l’icona “Food”, possono ordinare nello stesso momento, con un’unica transazione e con un’unica consegna, sei tipologie di menu differenti – pizza, hamburger, insalata, poke, sushi e gelato. Il recapito avviene in tempi rapidissimi attraverso i butlers di Helbiz, veri e propri maggiordomi che, oltre alle consegne a domicilio su scooter elettrici, si occuperanno di offrire un’esperienza da un ristorante di livello.

Tutto questo ha condotto oggi Helbiz a essere la prima società di micro-mobilità a quotarsi al NASDAQ e grazie a questa operazione Helbiz potrà espandere ulteriormente l’impronta della micro-mobilità e della sua visione di SuperApp.

Una storia di successo, di un’azienda che continua ad investire in Italia, in termini di nuove assunzioni (solo Helbiz Kitchen conta 80 nuove assunzioni, oltre ad Helbiz Media che ha strutturato una nuova azienda fatta di figure specializzate nel mondo del broadcasting, a cui si aggiungono la presenza dei mezzi Helbiz in nuove città con conseguente inserimento di personale locale e l’utilizzo di strutte locali come i magazzini per lo stoccaggio ed il ripristino). Il concetto alla base è “tutto in un click”, dalla mobilità, al food, all’intrattenimento, e con unico denominatore, la sostenibilità.

