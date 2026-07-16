Semaglutide in pillole approvato in Ue: è il primo trattamento orale per il peso

Via libera dalla Commissione europea all’immissione in commercio di semaglutide in pillole 25 mg di Novo Nordisk: è il primo trattamento orale approvato per la gestione del peso in Europa. Il farmaco è indicato negli adulti con obesità (Bmi pari o superiore a 30kg(BMI pari o superiore a 30 kg/m²) e negli adulti con sovrappeso (BMI pari o superiore a 27 kg/m²) con almeno una comorbidità correlata al peso.

L’approvazione fa seguito al parere positivo del Comitato per i medicinali per uso umano dell’Ema e si basa sui risultati dello studio Oasis 4, che ha dimostrato l’efficacia di questa nuova formulazione, con un profilo di sicurezza coerente con la classe di trattamento con agonisti del recettore GLP-12.

Assunto una volta al giorno, il trattamento ha dimostrato una perdita di peso media del 17% nelle persone con obesità o sovrappeso (in presenza di una o più comorbidità), che hanno assunto la pillola, in combinazione con una dieta ipocalorica e attività fisica, rispetto al 2,7% osservato con placebo. Dallo studio emerge anche che una persona su tre ha risposto precocemente alla terapia (early responder) ottenendo risultati ancora più significativi con una perdita di peso media del 22% alla fine dello studio.

Il commento degli specialisti

“Questo trattamento risponde a un bisogno concreto: ci sono molte persone fortemente motivate ad affrontare la gestione del loro peso, ma che finora sono rimaste in attesa di un farmaco adatto alle loro specifiche esigenze e stili di vita”, spiega Paolo Sbraccia, professore di Medicina interna del Dipartimento di Medicina dei sistemi dell’Università Tor Vergata Roma.

“Per noi clinici significa poter trattare l’eccesso di peso e l’obesità in modo efficace, riducendo anche il rischio di complicanze correlate. Questa nuova formulazione – aggiunge il presidente dell’Ibdo Foundation – ha dimostrato risultati significativi nella perdita di peso in linea con le terapie iniettive e una superiorità rispetto al placebo e agli altri trattamenti orali in arrivo, sia in termini di efficacia, sia di minore probabilità di interruzione del trattamento a causa degli effetti collaterali”.

Per Annamaria Colao, ordinaria di Endocrinologia e malattie del metabolismo alla Federico II di Napoli, “semaglutide in pillola rappresenta un passo in avanti nella gestione e controllo del peso. Grazie alle sue caratteristiche può essere facilmente integrata nella routine quotidiana delle persone”.