Giannis ha messo a referto 32 punti, 14 rimbalzi e 7 assist. Nella Western Curry trascina i Warriors contro Lakers

La nuova stagione della Nba si apre con l’esordio vincente dei Milwaukee Bucks che superano i Brooklyn Nets con il punteggio di 127-104. La stella dei Milwaukee, Giannis Antetokounmpo, ha messo a referto 32 punti, 14 rimbalzi e 7 assist ma è risultato fondamentale anche il contributo da Khris Middleton e Pat Connaughton, autori di 20 punti. A Brooklyn non basta la doppia doppia di Kevin Durant (32 punti e 11 rimbalzi) e la prestazione di James Harden (20 punti, 8 assist e 8 rimbalzi.

🔥 32 points for @Giannis_An34

🔥 14 rebounds, 7 assists, 2 blocks

🔥 @Bucks win over BKN The reigning Finals MVP picked up where he left off. #KiaTipOff21 pic.twitter.com/0delPLr09y — NBA (@NBA) October 20, 2021

Nella Western cadono alla ‘prima’ i Los Angeles Lakers per mano dei Golden State Warriors che si impongono 121-114 trascinati da Steph Curry autore di una tripla doppia con 21 punti (5/21 al tiro), 10 rimbalzi e 10 assist. Nell’ultimo quarto l’allungo con un parziale di 38-29 che ha frenato i Lakers che hanno condotto avanti larga parte dell’incontro. Ai padroni di casa non bastano i 34 punti LeBron Jamese (11 rimbalzi) e i 33 di Davis. Per i Golden State 20 punti di Jordan Poole.

After Stephen Curry’s 21 PTS, 10 REB, 10 AST tonight, we look back at his last triple-double! #NBAVault 39 PTS, 10 REB, 12 AST on Jan. 22, 2016 pic.twitter.com/KOkvYlXeYN — NBA History (@NBAHistory) October 20, 2021

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata