Il medaglaire italiano a quota ventidue

Ancora Italia sugli scudi nel nuoto alle Paralimpiadi di Tokyo. L’azzurra Arjola Trimi ha vinto la medaglia d’oro nei 50 dorso S3 con il tempo di 51.34, mentre Simone Barlaam ha vinto la medaglia d’oro nei 50 stile S9 ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020, con il tempo di 24″71, nuovo record paralimpico. Terza medaglia personale per l’azzurro, 21/a in totale per l’Italia. “Per fortuna sono riuscito a prendere questo oro, mamma mia. Ho completato la tripletta, ora mi godo questo podio per qualche ora e poi testa alle gare di domani”, ha dichiarato Barlaam ai microfoni di RaiSport dopo la gara.

Podio anche per Giulia Terzi ha vinto la medaglia d’argento nei 400 stile S7 alle Paralimpiadi di Tokyo.

Nella notte, Giovanni Achenza ha vinto il bronzo nel triathlon PTWC alle Paralimpici di Tokyo 2020, regalando all’Italia la 19/a medaglia di questa spedizione. L’azzurro replica il terzo posto conquistato cinque anni fa a Rio de Janeiro. L’atleta sardo ha completato le sue tre prove con il tempo complessivo di 1 ora 2 minuti 5 secondi, alle spalle del vincitore e medaglia d’oro, l’olandese Jetze Plat (57:51), e dell’austriaco Florian Brungraber (59.55) medaglia d’argento. “Un grazie ad Alex Zanardi, perchè oggi ho corso con le sue ruote e questo mi ha dato una grande spinta per arrivare al podio”, ha detto l’atleta. Nella stessa gara, nono posto per Pier Alberto Buccoliero con il tempo di 1:09.16. Nella PTWC femminile, ottava posizione per Rita Cuccuru, che realizza il crono di 1:19.06. L’oro è andato alla statunitense Kendall Gretsch (1:06.25), l’argento all’australiana Lauren Parker (1:06.26), il bronzo alla spagnola Eva Maria Moral Pedrero (1:14.59).

