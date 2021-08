Foto Instagram Italia Team

L'esercizio ha ottenuto il punteggio di 14.200: la farfalla volteggia sulle note di Bocelli

Vanessa Ferrari è argento nel corpo libero a Tokyo 2020. L’esercizio è stato eseguito sulle note di Andrea Bocelli, ‘Con te partirò’. La ginnasta azzurra ha chiuso la sua prova con il punteggio di 14.200. Oro per l’americana Jade Carey (14.366), bronzo per la giapponese Mai Murakami e Angelina Melnikova (14.166). E’ la prima medaglia individuale al femminile nella ginnastica artistica alle Olimpiadi.

Ferrari: “Dedicato a chi credeva in me quando nemmeno io lo facevo”

“La medaglia la dedico a tutti che credevano in me quando nemmeno io lo facevo. Mi hanno preso e riportato qua”, ha dichiarato Vanessa Ferrari dopo la medaglia d’argento vinta al corpo libero ai Giochi Olimpici di Tokyo.

Ferrari: “A Parigi per l’oro? Non so vediamo”

“A Parigi per loro? Avevo questo obiettivo. Questa medaglia era la chiusura di un percorso iniziato a Rio. Cosa farò dopo non lo so a me interessava finire questo percorso al meglio. Ora che è finito andrò in vacanza e deciderò cosa fare del mio futuro”. Lo dice Vanessa Ferrari dopo la medaglia d’argento ai Giochi Olimpici di Tokyo. Vanessa ha parlato anche della campionessa americana Simone Biles: “Spero che Simone possa ritrovare i suoi tempi di volo perché quando ti perdi in aria è pericoloso perche non sai come atterri. Ha fatto bene a preservare la sua salute”. “Ha deciso di fare la trave? Perché la parte sopra non è un grosso problema e magari ha semplificato l’uscita – argomenta – spero faccia bene perché non deve dimostrare nulla a nessuno. Le cose le sa fare e tutti la tifano”. Conclude.

La finale: i punteggi

La ginnasta italiana Vanessa Ferrari è in finale nel corpo libero. La ginnasta ha eseguito un esercizio impeccabile, con atterraggi perfetti.

Il suo esercizio vale per i giudici 14.200, dietro all’americana Jade Carey che ha un punteggio di 14.366. L’americana vince l’oro.

L’unica medaglia italiana femminile nella storia di questo sport risale al 1928.

