Dopo essersi ritirata per un "blocco mentale" dalla prova a squadre e dalla finale individuale di corpo libero

Simone Biles competerà nella finale alla trave. Lo ha annunciato il team statunitense, dopo il ritiro di Biles dalla prova a squadre e dalla finale del corpo libero per un “blocco mentale”, che l’atleta ha spiegato essere collegato al fenomeno dei ‘twisties’. “Siamo così entusiaste di confermare che domani vedrete due atleti statunitensi nella finale alla trave: Suni Lee e Simone Biles!! Non vediamo l’ora di vedervi entrambi!”, è il tweet con cui USA Gymnastics ha annunciato il ritorno della Biles.

La gara è in programma domani (3 agosto).

We are so excited to confirm that you will see two U.S. athletes in the balance beam final tomorrow – Suni Lee AND Simone Biles!! Can’t wait to watch you both!

— USA Gymnastics (@USAGym) August 2, 2021