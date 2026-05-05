David Donatello 2026, Mattarella scherza con Bisio su suo film: "A volte realtà supera fantasia"

Siparietto fuori programma al Quirinale tra il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e l’attore Claudio Bisio, presentatore della cerimonia per le candidature ai David di Donatello. Prima del suo intervento, il capo dello Stato ha ringraziato Bisio e ha ricordato il film in cui interpretava un uomo qualunque eletto per errore presidente della Repubblica, con una conseguente catena di eventi divertenti e strampalati, non privi di satira e critica sociale. “L’ho visto ma non si preoccupi: a volte la realtà supera la fantasia, anche quella del cinema”, ha scherzato Mattarella.