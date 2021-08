Il campione olimpico dei 100 metri dopo lo storico oro

(LaPresse) – “Sono solo nato in Texas, l’Italia è la mia nazione, sono veramente contento di aver portato in alto questa bandiera”. Lo ha detto Marcell Jacobs, in conferenza stampa a Tokyo dopo la storica vittoria dell’atleta italiano nei 100 metri piani, prima medaglia azzurra nella gara regina dei Giochi. Il 26enne è nato negli Stati Uniti ed è figlio di un militare americanoo e di una donna di Vicenza, dove è cresciuto, prima di traferirsi a Desenzano del Garda. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

