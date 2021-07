L'enciclopedia italiana ha inserito la giocata del calciatore napoletano tra i neologismi

Dal tetto d’Europa al dizionario. Dopo aver conquistato l’Europeo con l’Italia di Mancini, Lorenzo Insigne raggiunge un altro traguardo, decisamente molto particolare per un calciatore: è stato infatti inserito tra i neologismi italiani della Treccani. “Nel calcio, il tiro a giro, fatto colpendo il pallone in modo da imprimergli un forte effetto a rientrare”, si legge nella definizione del vocabolario più famoso della Penisola.

Un gesto tecnico diventato marchio di fabbrica per Insigne che negli ultimi anni ha lavorato per affinarlo ulteriormente. Diversi i gol che ha segnato la stella del Napoli in questo modo, tra gli ultimi quello rifilato al Belgio nei quarti di finale della competizione europea.

