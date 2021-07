Alla cerimonia l'imperatore Narhuito

(LaPresse) – Conto alla rovescia a Tokyo per l’inaugurazione ufficiale dei Giochi Olimpici. Alle 13 allo stadio Olimpico la cerimonia con 18 capi di stato in tribuna e l’imperatore Naruhito, che darà ufficialmente il via alle Olimpiadi. 950 le persone che potranno seguire in presenza l’evento. Paola Egonu sarà uno dei portabandiera olimpici.

