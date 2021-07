L'Oms: "Il rischio zero non esiste ma avete fatto del vostro meglio"

In attesa della cerimonia di apertura gli eventi sportivi dell’Olimpiade di Tokyo prendono il via con la partita di softball fra Giappone e Australia. Il match si disputa a Fukushima, luogo dei disastro nucleare del 2011, in uno stadio vuoto. Le padrone di casa hanno vinto il titolo nel 2008, ultima volta in cui il softball ha fatto parte del programma olimpico. Il match è terminato con un’agevole vittoria per 8-1 del Giappone.

Il commento dell’Oms

“Il rischio zero non esiste, ma voi avete fatto del vostro meglio. Riconosco i sacrifici fatti dal Cio e dal comitato organizzatore. Anche se il covid ha ritardato di un anno i Giochi non li ha sconfitti”. Lo dice il direttore generale dell’Oms, Tedros Ghebreyesus, intervenendoo alla 138esima sessione del Cio in corso a Tokyo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata