Il numero uno del Comitato Olimpico si è poi corretto immediatamente

(LaPresse) Gaffe per il presidente del Comitato olimpico internazionale, Thomas Bach, che durante un incontro con il presidente di Tokyo 2020 Seiko Hashimoto ha chiamto i giapponesi ‘cinesi’ mentre parlava. Ha ringraziato per aver reso Tokyo la “città meglio preparata per i giochi olimpici” spiegando che l’obiettivo comune è di avere giochi in sicurezza non solo per gli atleti “ma per tutto il popolo cinese”. Poi si è corretto: “Giapponese”.

