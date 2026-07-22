Amerigo Vespucci, la nave continua il Tour Mondiale: tappa in Canada

Prosegue in Canada il viaggio di Nave Amerigo Vespucci, la Nave Scuola della Marina Militare che, nell’ambito del Tour Mondiale Amerigo Vespucci – Campagna in Nord America 2026 iniziato a Genova lo scorso 9 maggio, sta per arrivare nella grande provincia del Québec dove farà due soste, a Québec City dal 23 al 27 luglio e Montréal dal 29 luglio al 3 agosto, continuando così a portare nel mondo la bellezza, l’identità, il dialogo tra i popoli e la cultura dell’Italia e degli italiani.

In Canada risiedono oltre 1,5 milioni di canadesi di origine italiana e circa 160.000 italiani (il 28% dei quali risiede nella circoscrizione di competenza del Consolato Generale d’Italia a Montréal): una presenza che rende ancora più significativa la tappa canadese del Tour Mondiale Amerigo Vespucci – Campagna in Nord America 2026.