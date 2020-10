Gf Vip, Morra si confida mentre Gregoraci e Orlando si riavvicinano

Torna il tempo delle confidenze e dell'affetto nella Casa del Grande Fratello Vip. A cominciare da un risveglio tenero per Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli che, fin dal mattino, si sono cercati con coccole e musica. Massimiliano Morra e Rosalinda Cannavò hanno chiacchierato del loro rapporto, dei ricordi che condividono e della possibilità di rivedersi anche al di fuori della Casa. Morra ha raccontato all'amica che per un lungo periodo ha vissuto lontano dai genitori, i quali hanno fatto molti sacrifici per permettergli di studiare. Un percorso, quello universitario, che l'attore non ha mai portato a termine. L'ex modello ha espresso il dubbio e la speranza che i suoi genitori siano orgogliosi di lui: il pensiero gli ha fatto venire le lacrime agli occhi. L'attrice lo ha consolato dicendo di capire cosa prova, perchè ha vissuto le stesse cose.

Stefania Orlando invece si è avvicinata alla Gregoraci per parlare della sua amicizia con Matilde Brandi: teme sia stata travisata all’interno e all’esterno della Casa. La cantante ha precisato di non essere mai stata la migliore amica o un’amica intima della coreografa; secondo la showgirl la ballerina c'era rimasta male per alcune cose mai chiarite tra le due. Secondo Elisabetta il motivo principale della frattura sarebbe stata l’osservazione della cantante nei confronti del terzetto composto dalla Brandi, Dayane Mello e la Cannavò.

