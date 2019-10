Addio a Beppe Bigazzi, giornalista eno-grastronomico star de la Prova del Cuoco

(LaPresse) È morto a 86 anni Beppe Bigazzi, giornalista appassionato di gastronomia noto per la partecipazione al programma tv "La Prova del cuoco", con Antonella Clerici di cui nel 2000, divenne pure co-conduttore. Nato nel 1933 a Terranuova Bracciolini, in Toscana, e si è occupato di rubriche gastronomiche su alcuni giornali, ha scritto libri di cucina e gastronomia oltre ad aver partecipato a diversi programmi televisivi sul tema. Nel 2010 fu al centro di una pesante polemica dopo aver parlato di una ricetta del "gatto in umido", subito sospeso tornò poi nel programma nel 2013. Bigazzi lottava da tempo contro una grave malattia. A comunicare la morte, a "cerimonia avvenuta", è stato Paolo Tizzanini, chef amico di Bigazzi, con un post su Facebook.