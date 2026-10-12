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lunedì 12 ottobre 2026

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Grande Fratello Vip 2026, nuova puntata stasera in diretta: le anticipazioni

Grande Fratello Vip 2026, nuova puntata stasera in diretta: le anticipazioni
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Nella nuova puntata in diretta su Canale 5 è scontro generazionale nella casa: alla ‘battaglia dei talenti’ balera vs discoteca

Stasera lunedì 12 ottobre, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento in diretta con Grande Fratello Vip 2026, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi. Con lei, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Balera vs discoteca nella ‘battaglia dei talenti’

Nella Casa le tensioni, i sospetti, le alleanze, si sono trasformate in vero e proprio scontro generazionale, i “giovani” non ci stanno: accusati dai “veterani” di essersi lasciati manovrare da Jonathan Kashanian, non accettano minimamente le critiche, vogliono dire la loro, replicano perentoriamente a tutte le accuse. Lo scontro generazionale trova spazio anche nella “battaglia dei talenti”: balera vs discoteca.

Marina La Rosa e Alex Belli improvvisa sintonia o fine strategia? Dopo un’antipatia che sembrava impossibile da superare, i due si sono incredibilmente avvicinati. Il gruppo ha dei dubbi e stasera proveranno a scioglierli. Intanto, Carmen Di Pietro e Valeria Marini continuano a punzecchiarsi tra battute velenose e tregue momentanee. Stasera il faccia a faccia chiarirà i rapporti tra le due primedonne.

La mamma di Alessandro Varsi nella casa

Alessandro Varsi ha gli occhi a cuore: confuso tra la dolcezza bionda di Federica Morello e l’energia esplosiva di Megan Ria, ancora non sa che questa sera il suo bacio più affettuoso andrà alla vera donna della sua vita: mamma Sandra entrerà nella Casa.

Un amore finito quello tra Piera Meloni e il suo fidanzato. Gian Marco ha lasciato la Casa dopo uno struggente saluto e Piera sembra decisa a guardare avanti, avanti nella direzione di Alessandro Roncaccia? Questa sera se ne parlerà con lui per scoprire cosa pensa.

Andreas Müller, Jonathan Kashanian e Moreno Morello. Tre grandi protagonisti, tre caratteri forti e rapporti tutt’altro che pacifici. L’ultima parola su di loro al pubblico per decidere chi sarà il primo candidato all’eliminazione.

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