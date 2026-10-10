Elisa Isoardi dopo la gaffe del toto-morti: “Non sapete come ho dormito stanotte”

Botta e risposta scherzoso fra Gigi Marzullo ed Elisa Isoardi in apertura di “Bar centrale” su Rai1 dopo il caso del “toto-morti”, la lista di personaggi famosi in età avanzata o malati su cui realizzare servizi per la trasmissione in caso di decesso, accompagnata dalla scritta “dead pool”, che richiama un gioco in cui si punta sulla dipartita di un vip. Isoardi aveva postato online una foto del lavoro della redazione di ‘Bar centrale’ in cui si vedeva la lavagnetta con i nomi, finendo al centro delle polemiche social. Dopo la presentazione degli ospiti della puntata di oggi, Marzullo ha incalzato Isoardi: “Avrai passato una grandissima settimana….”. Pronta la risposta sarcastica della conduttrice: “Non ti dico come ho dormito bene stanotte…”.

Isoardi: “Spiace per toto-morti, non mio ma mi assumo responsabilità”

“Dopo una notte insonne e dopo molte lacrime versate trovo finalmente la forza di parlare. E lo faccio per dire che sono davvero dispiaciuta per questo incidente che ha involontariamente mancato di rispetto ad amici e personalità della cultura italiana. Purtroppo sono cose che possono accadere nella fretta comunicativa dei social”. Così Elisa Isoardi su Instagram dopo il caso del ‘toto-morti’, la lista di personaggi famosi in età avanzata o malati su cui realizzare servizi per la trasmissione in caso di decesso, accompagnata dalla scritta ‘dead pool’, che richiama un gioco in cui si punta sulla dipartita di un vip. Isoardi aveva postato online una foto del lavoro della redazione di ‘Bar centrale’ in cui si vedeva la lavagnetta con i nomi, finendo al centro delle polemiche social. “Sicuramente non era nostra intenzione offendere. Quell’elenco non è stato stilato da me, ma ugualmente me ne assumo interamente la responsabilità – aggiunge la conduttrice – Perché è giusto così. Quindi ora andiamo avanti”