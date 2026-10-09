La gaffe di Elisa Isoardi col totomorti sui social, Lino Banfi: “Mi sto grattando”

E’ virale un frame tratto da una storia Instagram di Elisa Isoardi in cui appare, nella redazione del programma Bar Centrale, una lavagna con scritto “Dead Pool” – letteralmente scommessa sulla morte, o ‘totomorte‘ come ha già ironizzato il web – e una lista di nomi con l’età a fianco. In cima all’elenco figura Lino Banfi.

Nella storia, la conduttrice svela il dietro le quinte del programma mostrando una redattrice con la didascalia “Momento prima lettura con popcorn”. Un video leggero che racconta il backstage del lavoro quotidiano nella trasmissione. Difficile, però, sfuggire agli occhi degli utenti social. E così, in pochi istanti, è iniziato a circolare sui social lo screenshot della lavagna appesa al muro, con 22 nomi di personaggi dello spettacolo e della politica, l’inequivocabile titolo Dead Pool e l’età degli stessi vip.

Uno screenshot della storia Instagram di Elisa Isoardi

Come detto, in cima all’elenco figura Lino Banfi con l’età annotata di lato (90), ma c’è spazio anche per Vittorio Sgarbi, Adriano Celentano, Mina, Giovanni Allevi, Mogol, Roberto Vecchioni, Liliana Segre, Renzo Arbore. Spicca anche il nome del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con la dicitura “speriamo di no”.

Lino Banfi: “Mi sto grattando”

“Inizialmente pensavo che ero il primo della lista di chi dovevano intervistare, perché sto lavorando più adesso che quando avevo cinquant’anni. Dico, giustamente mi hanno messo in cima. Poi ho visto bene e ho detto c…o no, sono nella lista dei possibili morti! Mi sto grattando”. Così Lino Banfi scherza al telefono con LaPresse commentando la gaffe di Elisa Isoardi. “È un fatto normale – aggiunge facendosi più serio – è giusto, serve come pro memoria, per ricordarmi che ho una certa età. Anche se vedo che chi ha anche meno anni di me poi molti non stanno così bene, anzi, alcuni sulla sedia a rotelle. Comunque, come si dice: grattatio pallorum omnia mala fugat”.