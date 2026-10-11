Accesso Archivi

Accesso Archivi

domenica 11 ottobre 2026

Ultima ora

Tennis, Zheng Qinwen vince il China Open di Pechino

Tennis, Zheng Qinwen vince il China Open di Pechino
Zheng Qinwen con il trofeo dopo la vittoria nella finale del torneo di tennis China Open a Pechino contro Mirra Andreeva (AP Photo/Achmad Ibrahim)
Redazione
Redazione
Seguici su
Google Discover Fonti preferite

Mirra Andreeva in azione durante la finale del torneo di tennis China Open a Pechino contro Zheng Qinwen (AP Photo/Andy Wong)
Mirra Andreeva in azione durante la finale del torneo di tennis China Open a Pechino contro Zheng Qinwen (AP Photo/Andy Wong)
Zheng Qinwen in azione durante la finale del torneo di tennis China Open a Pechino contro Mirra Andreeva (AP Photo/Andy Wong)
Zheng Qinwen in azione durante la finale del torneo di tennis China Open a Pechino contro Mirra Andreeva (AP Photo/Andy Wong)
Zheng Qinwen esulta per la vittoria della finale del torneo di tennis China Open a Pechino contro Mirra Andreeva (AP Photo/Andy Wong)
Zheng Qinwen esulta per la vittoria della finale del torneo di tennis China Open a Pechino contro Mirra Andreeva (AP Photo/Andy Wong)
Zheng Qinwen esulta per la vittoria della finale del torneo di tennis China Open a Pechino contro Mirra Andreeva (AP Photo/Andy Wong)
Zheng Qinwen con il trofeo dopo la vittoria nella finale del torneo di tennis China Open a Pechino contro Mirra Andreeva (AP Photo/Achmad Ibrahim)
Zheng Qinwen con il trofeo dopo la vittoria nella finale del torneo di tennis China Open a Pechino contro Mirra Andreeva (AP Photo/Achmad Ibrahim)

Qinwen Zheng conquista il China Open vincendo davanti al proprio pubblico: è la prima tennista cinese a riuscire nell’impresa, compiuta superando Mirra Andreeva in due set (7-5, 6-4) in un’ora e 43 minuti di gioco. Il trionfo arriva tra l’altro a quindici mesi dall’intervento chirurgico che ha subito al gomito destro, rendendo il successo ancora più speciale; per Zheng è tra l’altro il primo WTA 1000 della carriera. Ecco le foto più belle del match.

© Riproduzione Riservata