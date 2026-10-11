Tennis, Zheng Qinwen vince il China Open di Pechino

Qinwen Zheng conquista il China Open vincendo davanti al proprio pubblico: è la prima tennista cinese a riuscire nell’impresa, compiuta superando Mirra Andreeva in due set (7-5, 6-4) in un’ora e 43 minuti di gioco. Il trionfo arriva tra l’altro a quindici mesi dall’intervento chirurgico che ha subito al gomito destro, rendendo il successo ancora più speciale; per Zheng è tra l’altro il primo WTA 1000 della carriera. Ecco le foto più belle del match.