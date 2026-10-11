Spagna, sequestrate quasi tre tonnellate di cocaina: otto arresti

La Guardia Civil spagnola ha annunciato di aver sequestrato quasi tre tonnellate di cocaina e arrestato otto membri di un’organizzazione criminale dedita al traffico di droga nei pressi di Madrid. L’operazione si è svolta in una casa di campagna a Guadalajara, 70 chilometri a nord-est della capitale, che fungeva da centro di stoccaggio per la droga, dove sono state rinvenute quasi tre tonnellate di cocaina in diverse fasi di confezionamento in vista della successiva distribuzione. Sono stati rinvenuti anche quattro fucili Kalashnikov e otto caricatori, oltre a diversi veicoli. Uno di questi presentava un doppio fondo contenente 28mila euro in contanti. In una stalla adiacente alla casa veniva effettuata l’imballatura e la distribuzione della droga, oltre ai lavori volti a nascondere le sostanze nei doppi fondi dei veicoli, che venivano utilizzati come corrieri per distribuire la droga in Spagna e nel resto d’Europa. La quantità totale della sostanza bianca risultata positiva al test della cocaina è stata di 2.775 chili, ha dichiarato la Guardia Civil. Sette delle otto persone arrestate si trovano già in carcere. La Guardia Civil ha affermato che l’indagine è iniziata con operazioni di sorveglianza della casa rurale situata nella provincia di Guadalajara, nella regione autonoma di Castilla-La Mancha.