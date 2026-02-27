Netflix rinuncia all’aumento dell’offerta per Warner Bros: ora Paramount ha la strada spianata

Netflix rifiuta di aumentare la sua offerta per l’acquisizione degli studi e delle attività di streaming di Warner Bros. Discovery, in una mossa sorprendente che mette di fatto Paramount nella posizione di rilevare il leggendario colosso hollywoodiano. Dopo che il consiglio di amministrazione di Warner ha annunciato che l’offerta di Paramount, di proprietà di Skydance, era superiore all’accordo precedentemente stipulato con Netflix, il gigante dello streaming ha dichiarato che, al prezzo richiesto per l’acquisizione di Warner, un accordo “non era più finanziariamente attraente“. A differenza dell’offerta di Netflix, Paramount vuole tutte le attività di Warner, comprese le reti come Cnn e Discovery. Questo porrebbe Cnn sotto lo stesso tetto di Cbs, di Paramount, e unirebbe due degli ultimi cinque studi cinematografici rimasti a Hollywood.