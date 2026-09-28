La Volta Buona in diretta su Rai1 dal 28 settembre al 2 ottobre 2026: le anticipazioni

Nuova settimana per La Volta Buona, il daily show pomeridiano condotto da Caterina Balivo, tutti i giorni in diretta su Rai 1 da lunedì 28 settembre a venerdì 2 ottobre, dalle ore 14.05. Storie, curiosità e confessioni saranno al centro del racconto quotidiano, con un viaggio tra segreti e dinamiche delle famiglie celebri, tra legami, rapporti generazionali e retroscena meno conosciuti. Spazio anche alle indiscrezioni e alle curiosità sui recenti matrimoni vip che continuano ad animare le pagine della cronaca rosa.

Tornano i temi dell’alimentazione e del benessere, con gli esperti chiamati a fare chiarezza sulle diete, tra nuove tendenze, falsi miti e consigli per trovare il giusto equilibrio a tavola.

Si parlerà inoltre di bellezza e canoni estetici, di come siano cambiati nel tempo e di quanto influenzano il nostro rapporto con il corpo e con l’immagine. Un confronto che toccherà anche il tema della chirurgia estetica, tra desiderio di migliorarsi, nuove tendenze e consapevolezza.

A scandire il racconto quotidiano, come sempre, interviste, collegamenti con gli inviati, esibizioni, momenti musicali e giochi telefonici che coinvolgeranno il pubblico da casa. La regia è di Daniela Celotto.