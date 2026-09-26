Domenica In riparte il 27 settembre 2026, Laura Pausini special guest: tutti gli ospiti

Inizia domenica 27 settembre 2026 la nuova stagione di ‘Domenica in’ condotta da Mara Venier. L’appuntamento con la prima puntata, in diretta dagli studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, è alle ore 14 su Rai 1. In compagnia di Mara Venier ci saranno Tommaso Cerno ed Enzo Miccio.

Laura Pausini sarà la super ospite per un’intervista esclusiva con la conduttrice. L’artista italiana più premiata al mondo, reduce dal successo del nuovo album “Io Canto 2” pubblicato anche in una versione spagnola recentemente nominata ai prossimi Latin Grammy, e attualmente in radio con il nuovo singolo “Siamo soli nell’immenso vuoto che c’è” (cover di Raf), racconterà i suoi prossimi progetti e l’imminente ritorno dal vivo. Prenderà infatti il via la leg italiana ed europea della sua undicesima tournée mondiale, che ha già venduto oltre 450.000 biglietti a livello globale. Il debutto in Italia è previsto per il prossimo 1 e 2 ottobre a Mantova.

Protagonista della Cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 dove ha interpretato l’inno italiano, e conduttrice insieme a Carlo Conti della 76a edizione del Festival di Sanremo sul palco del Teatro Ariston, ha preso parte lo scorso 19 luglio alla cerimonia di chiusura dei mondiali di calcio tra artisti del calibro di Madonna, Justin Bieber, Shakira, Robbie Williams e i BTS. E’ stata anche headliner del Gran Premio di Formula 1 a Monza il 6 settembre.

E’ stata la sua prima performance live dopo il suo tour americano e l’esibizione ai mondiali, a distanza di una settimana dal ventunesimo raduno del Laura Pausini Official Fanclub, che lo scorso 30 agosto ha riunito al Pala de Andrè di Ravenna oltre 3mila fan iscritti da tutto il mondo per assistere allo Sneak Peek Fan Club Party: i presenti hanno potuto godere di una grande anticipazione a porte chiuse di quello che sarà lo show che debutterà a ottobre in Italia e in tutta Europa, compresa un’anteprima live a sorpresa del nuovo singolo. L’artista ha eseguito per i suoi fan l’intera set list della leg europea del suo World Tour 2026/2027.

Ha collaborato con molti dei più grandi artisti internazionali del nostro tempo, come Michael Jackson, Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, Michael Bublé, Ray Charles, Phil Collins, Johnny Hallyday, Shakira, Mariah Carey, Charles Aznavour, Robbie Williams, Marc Anthony, Ricky Martin, Kylie Minogue, Alejandro Sanz e Celine Dion. Laura Pausini si è esibita sui palchi più prestigiosi del mondo, prima italiana al Radio City Music Hall a New York, al Madison Square Garden sempre nella Grande Mela, prima e unica italiana ad esibirsi anche alla Royal Albert Hall di Londra e all’Olimpya di Parigi.

Tutti gli ospiti di Mara Venier

Nel ‘salotto’ di Mara Venier saranno inoltre ospiti: Raoul Bova, protagonista della nuova serie tv di Rai 1 “Tutto l’amore che resta”; Luca Argentero che presenterà la quarta stagione di “DOC”, in onda su Rai 1 da giovedì 1° ottobre; Myrta Merlino autrice del libro “La bambina del miracolo”, dedicato alla mamma scomparsa nel 2017, con il compagno Marco Tardelli; il giornalista e scrittore Aldo Cazzullo che presenterà il suo nuovo libro “Quando l’Italia rinacque”.