Nuzzi in ritardo a causa del maltempo, Infante al suo posto a ‘Dentro la Notizia’

Piccolo inconveniente giovedì pomeriggio negli studi Mediaset alla trasmissione ‘Dentro la notizia’ su Canale 5. Il conduttore Gianluigi Nuzzi era in ritardo a causa del maltempo che sta imperversando in Lombardia e al suo posto è andato momentaneamente in onda Milo Infante. “Buon pomeriggio ai telespettatori e alle telespettatrici, mi vedete al posto di Gigi Nuzzi che sta arrivando. E’ stato bloccato dal maltempo e arriverà a minuti a prendere in studio, giustamente, le redini della trasmissione”, ha detto Infante in apertura del programma. Poco dopo è arrivato Nuzzi che ha “ringraziato” Milo Infante per averlo sostituito. All’invito a rimanere in studio da parte di Nuzzi, Infante se l’è cavata con una battuta e con una espressione dialettale milanese: “Ti ringrazio ma no, arranges (ndr arrangiati)… Come si dice a Milano”.