Il maltempo sferza il Centro-Nord, allagamenti e alberi abbattuti

Il maltempo, come annunciato dal meteorologi, è arrivato da ieri sul Nord Italia e oggi si sta estendendo al Centro, prima di arrivare anche al Sud nelle prossime ore. Centinaia gli interventi dei vigili del fuoco in varie regioni, in particolare per allagamenti e alberi abbattuti. Milano è stata colpita da forti temporali per tutta la giornata di ieri, e le piogge intense proseguono.

Situazione difficile nel Grossetano

Notte intensa per i vigili del fuoco di Grosseto a causa del maltempo che sta interessando la provincia. Dalla prima serata di ieri a questa mattina alle 9 sono stati effettuati 30 interventi, mentre 15 sono attualmente in corso. Le operazioni vedono impegnate 4 squadre della sede centrale e 2 squadre dei distaccamenti di Arcidosso e Follonica, per un totale di 12 mezzi e 30 unità. La zona maggiormente interessata è quella del capoluogo, dove le squadre sono intervenute per allagamenti di appartamenti e scantinati, sottopassi con auto e mezzi pesanti bloccati dall’acqua, nonché per alberi abbattuti o danneggiati dalle forti raffiche di vento di scirocco. Altri interventi sono in corso nella zona di Arcidosso e Pitigliano, principalmente per alberi abbattuti e smottamenti. Al momento non si registrano persone ferite.

Alberi caduti e danni agli stabilimenti balneari in Versilia

A seguito delle forti raffiche di vento che, nel pomeriggio di ieri, hanno interessato la zona della Versilia (Lucca), sono state attivate le squadre dei Vigili del Fuoco di Viareggio, Pietrasanta e Lucca. Sul posto anche squadre dai Comandi di Livorno, Arezzo e Pisa, con mezzi dedicati ai lavori in quota. Gli interventi riguardano principalmente alberi pericolanti o abbattuti dalle forti raffiche di vento, come un grande albero caduto sulle auto a Viareggio, oltre a coperture di edifici danneggiate, tetti scoperchiati e tegole cadute a terra. Danni anche agli stabilimenti balneari. Le squadre dei Vigili del Fuoco stanno continuando a operare per la messa in sicurezza delle aree interessate e per rimuovere le situazioni di pericolo.

A Milano 20 interventi per rami caduti, nessun ferito

Sono una ventina gli interventi dei vigili del fuoco di Milano chiamati a fronteggiare la violenta ondata di maltempo che si è abbattuta principalmente sul capoluogo della Lombardia ieri nel primo pomeriggio. Il forte vento, unito a una pioggia intensa, ha messo a dura prova soprattutto la vegetazione cittadina. I soccorsi si sono concentrati soprattutto su rami di alberi caduti alcuni dei quali hanno bloccato la circolazione stradale. Non si registrano persone coinvolte o feriti.

Nelle Marche circa 160 interventi vigili fuoco svolti da ieri

Sono circa 160 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco per il maltempo che in queste ore ha colpito le Marche. Piogge e forte raffiche di vento si sono abbattute, in particolare, nelle zone di Ancona, Pesaro Urbino e Macerata. La maggior parte degli interventi dei vigili del fuoco, in azione da ieri, è stata finalizzata alla messa in sicurezza di elementi pericolanti da edifici, il taglio di piante pericolanti e per prosciugamenti di zone allagate.

“A seguito delle precipitazioni della serata di ieri, si sono attivati gli scolmatori a mare, pertanto è vietata la balneazione: dal confine con il Comune di Falconara Marittima al porticciolo di Torrette, nei pressi della piscina al Passetto e di Monte Cardeto”. Lo fa sapere il Comune di Ancona, attraverso i suoi canali social. Nella giornata di ieri, giovedì 9 settembre, il territorio anconetano è stato uno dei più colpiti, assieme alla provincia di Pesaro e Urbino, dal maltempo.