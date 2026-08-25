Ranucci via da Report: ipotesi nuovo format per la trasmissione

Sigfrido Ranucci fuori da Report e nuovo format per la trasmissione. Sono queste, secondo quanto apprende LaPresse da fonti Rai, le decisioni su cui stanno ragionando i vertici di viale Mazzini che oggi si incontreranno in una riunione che dovrà decidere le sorti di Ranucci e di Report. Il destino di Ranucci appare comunque segnato: il giornalista e vice direttore della Rai sarà sicuramente rimosso dalla conduzione del programma. A livello editoriale, la Rai esclude la possibilità che Ranucci resti alla guida di Report per una “questione di opportunità”. E la decisione, secondo quanto filtra, non è influenzata, a questo punto, dalla vicenda giudiziaria che vede coinvolto il giornalista dopo l’attentato di cui è stato vittima e l’arresto di Valter Lavitola come mandante.

C’è un altro livello su cui si muove la vicenda ed è quello disciplinare. Legato, ma non solo, alle indicazioni che sono arrivate dal Comitato etico. Quanto al futuro di Ranucci in Rai, al giornalista dovrebbero arrivare tre proposte di mansioni equivalenti alla sua professionalità. Sulla conduzione di Report, invece, dopo avere sondato anche Milena Gabanelli, in corsa per il momento ci sono Peter Gomez – ma il fatto di essere attualmente direttore di una testata, Ilfattoquotidiano.it, potrebbe rappresentare un ostacolo -, Riccardo Iacona e Federico Ruffo. Ma l’ipotesi più plausibile è che la trasmissione cambi volto anche dal punto di vista del format. Il modello ‘interno’ di Report piace alla Rai, che vorrebbe quindi valorizzare i molti professionisti che vi lavorano, tra i quali alcuni giovani considerati molto promettenti. Quindi, nessuna conduzione ‘ufficiale’ ma inchieste lanciate di volta in volta da una o più professionalità presenti nel programma.

Ranucci: “Contro di me character assassination senza precedenti”

“Grazie a tutti coloro che mi stanno manifestando attestati incredibili di solidarietà, di affetto, di vicinanza, in questi due mesi di oltre duemila articoli che appartengono a una character assassination che forse non ha precedenti nella storia del nostro Paese, ma forse anche a livello mondiale. Una sorta di gogna politica di giornali di partito”. Così Sigfrido Ranucci, in un post sui propri canali social nel giorno del suo 65esimo compleanno. In un video il giornalista ha poi invitato i follower al suo spettacolo ‘Diario di un trapezista’, in scena domani al Parco della Legnara a Cerveteri. “Al termine mi fermerò con voi per scambiare opinioni, anche semplicemente per stringere una mano o scattare una fotografia. E dopo quello spettacolo molte cose saranno più chiare”, conclude Ranucci.