Ascolti tv, bene Milo Infante all’esordio Mediaset. Oltre 2 milioni per ‘Il giovane Montalbano’

Ieri lunedì 24 agosto 2026, in termini di ascolti ottimo esordio per i nuovi programmi di Milo Infante: su Retequattro, ‘Ore 11‘ registra il 9.6% di share individui (460.000 spettatori totali), con picchi superiori all’11% di share. La seconda parte, “Ore 11 Cronaca” raggiunge il 6.9% di share individui (550.000 spettatori totali). Risultati che fanno crescere Retequattro, nella stessa fascia, di oltre tre punti rispetto alla settimana precedente. Benissimo anche il TG4 delle ore 12 che segna l’8.2% di share individui. Molto positivo anche l’esordio pomeridiano su Canale 5 di “Verità Nascoste – Il Diario” che, nella prima parte, raggiunge il 19.7% di share individui con 1.400.000 spettatori totali, e nella seconda parte, dedicata alla cronaca, regista il 14.9% di share individui con 1.117.000 spettatori totali. Il programma è risultato leader di fascia sul target commerciale con il 16.6% con un significativo riscontro sul pubblico più giovane: tra i 15-34enni lo share è del 18.6%. Una partenza che rafforza il daytime di Retequattro e ottiene un significativo riscontro anche nel pomeriggio di Canale 5.

Mediaset: ‘La ruota della fortuna’ sfiora 4mln spettatori

Nella giornata di ieri sulle reti Mediaset “La Ruota della Fortuna”, trasmessa da Canale 5, conferma la leadership dell’access prime time con il 26.09% di share individui e 3.972.000 spettatori totali. In prima serata, la riproposizione di “Scherzi a parte” registra il 13.33% di share sul target commerciale e 1.333.000 spettatori totali. In day-time e preserale “Morning News” è leader di fascia con, nella prima parte, 773.000 spettatori totali e il 20.35% di share individui e, nella seconda, 920.000 spettatori totali e il 23.91% di share individui. “Forbidden Fruit” segna 1.937.000 spettatori totali con il 20.30% di share individui. “Far Away” raccoglie 1.842.000 spettatori totali con il 22% di share individui. “Tutto per la mia famiglia” ottiene 1.778.000 spettatori totali e il 24.12% di share individui. “The Wall” raccoglie 1.619.000 spettatori totali con il 14.97% di share sul target individui. Su Italia 1 in prima serata, il film “Icefall – Caccia sul ghiaccio” ottiene il 9.34% di share sul target commerciale con 991.000 spettatori totali. Su Retequattro in access prime time, “4 di Sera News” totalizza, nella prima parte, 683.000 spettatori totali e, nella seconda, 531.000 spettatori totali. In prima serata, “Zona Bianca” segna il 5% di share individui e 520.000 spettatori totali.

Oltre 2,2 mln spettatori per ‘Il giovane Montalbano’

Nella serata di ieri, lunedì 24 agosto, su Rai1 ‘Il giovane Montalbano 2’ in replica ha interessato 2.209.000 spettatori pari al 18.7% di share. Su Canale5 la replica di ‘Scherzi a Parte’ ha conquistato 1.333.000 spettatori con uno share del 12.9%. Su Italia1 ‘Icefall – Caccia sul ghiaccio’ ha incollato 991.000 spettatori con il 7.3%. Su Rai2 ‘Il codice Da Vinci’ ha intrattenuto 691.000 spettatori pari al 5.8%. Su Rete4, ‘Zona Bianca’ ha totalizzato 520.000 spettatori (5%). Su Rai3, ‘Filorosso’ ha fatto segnare 495.000 spettatori (4.7%). Su La7 ‘In Viaggio con Barbero’ in replica ha raggiunto 335.000 spettatori e il 2.6%.