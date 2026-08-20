X Factor 2026, le prime immagini del nuovo cast: Irama tra i giudici

Giovedì 10 settembre arriva X Factor 2026 su Sky e in streaming su NOW. Diffuse le immagini del nuovo cost: pochi secondi in cui sui volti dei quattro giudici dello show – Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi – si vedono alcune delle sfumature delle emozioni provate alle Auditions: i sorrisi per l’affiatamento al tavolo, lo stupore per aver trovato dei talenti puri, la viva emozione per una storia che tocca il cuore, la pressione per le lunghe ore seduti in attesa di qualcuno in grado di scompaginare i piani, la sorpresa di conoscere chi talento ne ha, magari anche tanto, ma in altro campo… Pochi secondi in cui c’è anche Giorgia, padrona di casa e guida sul palco, la cui conduzione dello show inizia con una vera ovazione da parte del pubblico.