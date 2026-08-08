Gerry Scotti compie 70 anni, gli auguri a sorpresa di Pier Silvio Berlusconi alla Ruota della Fortuna

Gerry Scotti, il popolare conduttore tv, ha compiuto ieri 70 anni. E in occasione della ricorrenza, Pier Silvio Berlusconi è intervenuto a sorpresa nel corso della puntata della Ruota della Fortuna.

La parole di Berlusconi

“Gerry, amico mio, oggi è una giornata importante, un appuntamento di quelli che contano, a cui arrivi al meglio. Ma non per un motivo, per tanti motivi. Posso dirti – ha detto Berlusconi – che uno, sei un nonno felice e un bravissimo papà, e tutti sappiamo che quanto questo conti. Secondo, da amico ad amico, sei una persona di cuore e di grande valore umano. E terzo, ma dove sei col tuo lavoro? Quanto sei e sei stato bravo! Oggi celebri uno dei più grandi successi della storia della televisione italiana. Quindi, Gerry, avanti tutta! Sei un mito, ti voglio veramente bene. Buon compleanno con tutto il mio cuore”.