Ascolti, ‘La Ruota della Fortuna’ 5,1 mln, ‘Affari Tuoi’ 4,9 mln

Nella serata tv di ieri, domenica 9 novembre 2025, in access su Canale5 ‘La Ruota della Fortuna’ ha fatto registrare 5.147.000 spettatori pari al 25.09% di share. Su Rai1 ‘Affari Tuoi’ 4.899.000 spettatori (23.85%). Nel preserale ‘L’Eredità weekend‘ 4.555.000 spettatori pari al 25.60%. Su Canale5 ‘Avanti un Altro story’ 2.735.000 spettatori (15.80%). Nel daytime su Rai1 ‘Linea Verde’ 2.962.000 (25.22%), ‘Tg1 Libri’ 3.598.000 e il 26.65%. ‘Domenica In’ 2.259.000 (18.05%) nelal prima parte, 1.840.000 (16.79%) nella seconda. ‘Da noi…a ruota libera’ 2.132.000 (16.18%). Su Canale5 ‘Amici di Maria de Filippi’ 3.037.000 (24.51%), ‘Verissimo’ 2.255.000 (21.15%) e nel ‘Giri di valzer’ 2.346.000 (18.65%). Su Rai3 ‘In mezz’ora’ 915.000 (7.10%). In prima serata su Rai1 ‘Màkari 4′ 2.965.000 spettatori pari al 18.83% di share. Su Canale5 ‘La Notte nel Cuore’ 2.441.000 spettatori con share del 15.11%. Sul Nove ‘Che Tempo Che Fa’ 1.823.000 spettatori con il 10.1% nella prima parte e 771.000 spettatori con il 7.4% nella seconda chiamata ‘Il Tavolo’. Su Italia1 ‘Le Iene presentano: Inside’ 948.000 spettatori con il 7.61%. Su Rai3, dopo ‘Report Lab’ (1.255.000 – 6.18%) ‘Report’ 1.460.000 spettatori pari al 7.96% (Report Plus a 895.000 e il 6.35%). Su Rete4 ‘Fuori dal Coro’ 602.000 spettatori (4.86%). Su Tv8 il ‘Gran Premio di Formula 1’ 805.000 spettatori con il 4.5%. Su Rai2 ‘S.W.A.T.‘ 437.000 spettatori (2.12%) nel primo episodio e 618.000 (3.28%) nel secondo. Su La7 ‘Adaline L’eterna giovinezza’ 354.000 spettatori e l’1.93%. In seconda serata su Rai2 ‘La nuova Ds?’ 890.000 (8.22%). Su Canale 5 ‘Pressing nel cuore dello sport’ 522.000 (8.91%).