Corteggiatore di “Uomini e Donne” arrestato per documenti falsi a Ischia

Rosario Ibello, corteggiatore “senior” nel 2023 di “Uomini e Donne”, la nota trasmissione condotta da Maria De Filippi su Canale 5, è stato arrestato dai carabinieri di Napoli per possesso di documenti falsi. Il 56enne napoletano è stato fermato dai militari dopo un controllo al porto di Ischia mentre stava lasciando l’isola.

Arrestato corteggiatore di “Uomini e Donne”, cosa è successo

Oltre ad avere la propria carta d’identità, autentica, era in possesso di un secondo documento, sempre intestato a lui ma con la differenza che la residenza sarebbe risultata essere Barano d’Ischia. Lo avrebbe utilizzato il 3 agosto scorso per acquistare un biglietto fruendo del prezzo agevolato per i residenti isolani. Poco prima del controllo dei carabinieri avrebbe tentato lo stesso raggiro, meravigliato di non essere stato riconosciuto come un volto televisivo. Oltre ad essere stato arrestato, è stato denunciato anche per truffa ai danni della compagnia di navigazione.