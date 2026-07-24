‘Pompei: fuori dal tempo’, Tom Hiddleston tra le rovine per lanciare il docudrama su Disney+

‘Pompei: fuori dal tempo‘ con Tom Hiddleston, il nuovo docudrama in tre episodi prodotto da Plimsoll Productions, è ora disponibile su Disney+ in Italia e su Hulu negli Stati Uniti. Per l’occasione, l’attore è tornato nel Parco Archeologico di Pompei, dove è stato protagonista di un iconico stunt.

Tom Hiddleston mentre passeggia tra le rovine di Pompei. (Foto: Ufficio stampa)

Hiddleston ha posato tra le rovine, con la suggestiva cornice del Vesuvio sullo sfondo, dando vita a una serie di scatti e a un video dal forte impatto visivo, nel quale ripercorre le antiche strade di Pompei e viene ritratto mentre compie il caratteristico gesto con cui riavvolge il tempo nella serie. Lo stunt ha creato un evocativo dialogo tra storia, archeologia e narrazione. Con il suo fascino senza tempo, Pompei è al centro dell’innovativa indagine di National Geographic, in cui Tom Hiddleston interpreta un detective del tempo impegnato a ricostruire le ultime ore della città.